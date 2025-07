Calciomercato Milan, conferme sulla pista Scalvini! Allegri in pressing, l’Atalanta fa muro. Ultime

Calciomercato Milan, arrivano conferme sull’idea Scalvini per il club rossonero: concorrenza del Napoli e possibile carta Thiaw

Giorgio Scalvini, difensore classe 2003, è tornato ad essere uno dei nomi più bollenti sul mercato estivo. Dopo una stagione 2024/2025 sfortunata e costellata di infortuni – dalla rottura del legamento crociato alla lussazione della spalla – che lo ha visto collezionare appena otto presenze tra Serie A, Champions League e Supercoppa Italiana, il giovane talento è ora pronto a rientrare al 100% e a far gola ai top club italiani. Il Milan e il Napoli sono in prima linea per assicurarsi le sue prestazioni, ma l’Atalanta, detentrice del cartellino, non ha intenzione di fare sconti, alzando notevolmente il prezzo del gioiellino bergamasco.

Scalvini: Il Jolly Difensivo nel Mirino del Milan

Il Milan ha mostrato un interesse concreto e duraturo per Scalvini. Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, ha esplicitamente richiesto a Igli Tare, direttore sportivo, un difensore con le caratteristiche uniche di Scalvini. La sua versatilità lo renderebbe un acquisto strategico per la retroguardia milanista, in grado non solo di affiancare pilastri come Pavlovic e Tomori, ma anche di aggiungere l’opzione di una difesa a tre con Gabbia.

Il profilo di Scalvini si sposa perfettamente con la filosofia di RedBird, il fondo proprietario del Milan, che punta su giovani talenti di alta qualità e prospettiva. L’investimento su un giocatore come Scalvini, cresciuto nel vivaio italiano, sarebbe inoltre cruciale per le liste Champions League e Serie A, dove il numero di giocatori formati localmente è sempre più ristretto. Questo aspetto renderebbe Scalvini non solo un acquisto tecnico di grande spessore, ma anche un’operazione intelligente in ottica di regolamenti federali.

Un ostacolo, però, rimane il costo elevato richiesto dall’Atalanta. Per abbassare le pretese economiche, il calciomercato Milan starebbe valutando di inserire nell’affare una contropartita tecnica di peso. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il nome caldo è quello di Malick Thiaw. Il difensore tedesco, da tempo sul mercato e con un rifiuto per un possibile trasferimento al Como (preferendo un ritorno in Bundesliga), potrebbe rappresentare la chiave per sbloccare la trattativa. L’offerta di giocare la Champions League con l’Atalanta, a differenza di quanto avrebbe fatto con il Como di Fabregas, potrebbe convincere Thiaw ad accettare il trasferimento, beneficiando così entrambe le squadre e permettendo al Milan di abbassare la cifra cash da versare nelle casse orobiche.

La Concorrenza del Napoli e la Fermezza dell’Atalanta

Anche il Napoli, sotto la guida di Antonio Conte, ha messo gli occhi su Scalvini. Nonostante abbia già quasi definito gli acquisti di Marianucci dall’Empoli e di Beukema dal Bologna, Conte desidera un difensore jolly di caratura internazionale che possa permettergli di passare fluidamente dalla difesa a quattro a quella a tre e, all’occorrenza, ricoprire anche il ruolo di mediano. Scalvini risponderebbe perfettamente a queste esigenze tattiche, offrendo a Conte una varietà di soluzioni nel reparto arretrato.

Tuttavia, l’Atalanta si conferma una delle botteghe più care del calcio italiano. Solo un anno fa, prima della stagione travagliata di Scalvini, il club orobico chiedeva non meno di 50 milioni di euro per il difensore. Con un contratto in scadenza il 30 giugno 2028, l’Atalanta si trova in una posizione di forza e non ha alcuna intenzione di concedere sconti. L’estate bergamasca è già stata proficua, con le cessioni di Ruggeri e Retegui per un totale di 85 milioni di euro, e le voci di un possibile addio di Lookman ed Ederson a cifre ancora più elevate. Questo scenario rafforza la posizione dell’Atalanta, che non ha alcuna necessità economica di abbassare le richieste per i suoi gioielli.

La battaglia per Giorgio Scalvini si preannuncia quindi ardua e intensa, con Milan e Napoli pronte a darsi battaglia per assicurarsi uno dei difensori più promettenti del panorama calcistico italiano, il cui futuro è ancora tutto da scrivere.

(Fonte: Calciomercato.com)