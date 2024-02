Calciomercato Milan: sfida alla Juventus per più di un obiettivo

Il calciomercato Milan pensa al futuro. In tal senso sono diversi i nomi seguiti e più di uno è condiviso con la Juventus

Il calciomercato Milan si muove su più fronti e valutando l’investimento in più reparti in vista della sessione estiva. In tal senso a centrocampo più di un obiettivo è condiviso con la Juventus.

Come riportato da Calciomercato.com ecco tutti i nomi sul tavolo: c’è De Paul dell’Atletico Madrid, Samardzic dell’Udinese, Felipe Anderson della Lazio, Koopmeiners dell’Atalanta e Ferguson del Bologna.