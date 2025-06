Calciomercato Milan, Max Allegri insiste per Andrea Cambiaso: ha già detto ha Tare che è il suo obiettivo numero 1. La situazione. Le ultimissime

Il futuro di Andrea Cambiaso continua a essere un argomento caldo nel calciomercato italiano. Nonostante il giocatore sia attualmente in forza alla Juventus, il Milan non ha intenzione di mollare la presa sull’esterno, considerandolo un obiettivo primario per la prossima stagione.

L’interesse del Milan per Cambiaso è alimentato, in particolare, dalla forte spinta di Massimiliano Allegri, che sembra essere il prescelto per la panchina rossonera. L’allenatore, che ha già avuto modo di apprezzare le qualità di Cambiaso durante la sua esperienza alla Juventus, vede in lui il profilo ideale per rinforzare la fascia e garantire dinamismo e duttilità tattica. Allegri avrebbe già espresso il suo gradimento alla dirigenza milanista, sottolineando l’importanza di un giocatore con le caratteristiche di Cambiaso per il suo progetto tecnico.

D’altra parte, la Juventus non ha alcuna intenzione di privarsi del suo calciatore. Cambiaso è considerato un elemento prezioso per il futuro della squadra bianconera, un giovane su cui costruire e che ha già dimostrato di poter fare la differenza. La sua duttilità, che gli permette di ricoprire più ruoli sulla fascia, lo rende un jolly fondamentale per qualsiasi allenatore. La dirigenza juventina, in accordo con l’attuale tecnico, è determinata a blindare il giocatore e a respingere ogni assalto, inclusi quelli provenienti da Milano.

La situazione si preannuncia quindi come una vera e propria battaglia di mercato. Il Milan, con Allegri in panchina, tenterà il tutto per tutto per portare Cambiaso a San Siro, forte della volontà dell’allenatore. La Juventus, dal canto suo, farà muro, decisa a trattenere uno dei suoi talenti più promettenti.