Calciomercato Milan, Cambiaso è il grande obiettivo dell’estate di Allegri: sogno o realtà concreta? Le ultimissime sul mondo rossonero

Il Milan guarda con grande interesse ad Andrea Cambiaso, ma la Juventus non ha alcuna intenzione di privarsene. È quanto riporta la Gazzetta dello Sport, che evidenzia la ferma volontà bianconera di trattenere il jolly esterno.

Andrea Cambiaso, classe 2000, si è affermato come uno dei profili più interessanti del panorama italiano nella scorsa stagione, guadagnandosi un ruolo da titolare nella Juventus e mostrando grande duttilità, potendo agire sia sulla fascia destra che su quella sinistra. Questa sua capacità di coprire diverse posizioni, unita a buone doti tecniche e una notevole corsa, lo rendono un obiettivo molto ambito per diverse squadre.

Il Milan, nell’ambito della sua ricerca di rinforzi sugli esterni, avrebbe messo il nome di Cambiaso in cima alla lista dei desideri. Il giocatore, essendo italiano e avendo già dimostrato il suo valore in Serie A, rappresenterebbe un acquisto ideale per il progetto rossonero. Tuttavia, la volontà del Milan si scontra con la fermezza della Juventus.

Secondo la Gazzetta, la dirigenza bianconera considera Cambiaso un punto fermo per il presente e il futuro del club. La sua crescita esponenziale e il suo contributo alla squadra lo rendono incedibile, a meno di offerte irrinunciabili che superino di gran lunga la sua già alta valutazione. Si parla addirittura di un rifiuto a una proposta da 60 milioni di euro da parte del Manchester City in passato, a testimonianza di quanto la Juventus creda nel giocatore.

Dunque, nonostante l’interesse concreto del Milan, la strada per arrivare a Cambiaso appare estremamente in salita. La Juventus non ha intenzione di rinunciare a uno dei suoi talenti più promettenti, blindandolo per la prossima stagione.