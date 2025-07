Calciomercato Milan, bomba dall’Inghilterra! Contatti con Calvert-Lewin: Tare pianifica il colpo a zero? Ultime

Calciomercato Milan, clamorosa bomba dall’Inghilterra: i rossoneri avrebbero avviato i contatti con lo svincolato Calvert-Lewin

Il calciomercato Milan, sotto la nuova gestione tecnica che vede Igli Tare come Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri in panchina, continua a sondare il mercato alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo. Con la sessione estiva in pieno svolgimento, diversi nomi continuano ad essere accostati ai rossoneri, e l’ultimo, in ordine di tempo, ma non certo per importanza, è quello di Dominic Calvert-Lewin. L’attaccante inglese, 28 anni compiuti a marzo, è attualmente senza squadra dopo la scadenza del suo contratto con l’Everton lo scorso 30 giugno.

Calvert-Lewin, nativo di Sheffield, ha costruito tutta la sua carriera professionistica in Premier League, collezionando ben 57 gol tutti con la maglia dei “Toffees”. Un dato significativo che sottolinea la sua esperienza nel calcio d’élite inglese e la sua capacità di andare a segno con regolarità. È interessante notare come l’Everton, la sua ex squadra, sia dallo scorso dicembre sotto la proprietà della famiglia Friedkin, già proprietaria della Roma nel panorama calcistico. Questa connessione non è passata inosservata, e non a caso Calvert-Lewin era stato accostato alla Serie A e, in particolare, proprio ai giallorossi qualche mese fa.

L’eventuale arrivo di Calvert-Lewin al Milan rappresenterebbe indubbiamente un’acquisizione di un profilo esperto e di spessore internazionale. La sua fisicità, la sua abilità nel gioco aereo e la sua propensione al gol lo rendono un attaccante completo, capace di ricoprire il ruolo di punta centrale. Tuttavia, è innegabile che il suo nome potrebbe non scatenare un entusiasmo travolgente tra i tifosi milanisti, abituati a sognare profili più “glamour” o scommesse future. La strategia di Tare e Allegri sembra orientata a costruire una squadra solida e funzionale, e in questo senso, un giocatore come Calvert-Lewin, disponibile a parametro zero, potrebbe rappresentare un’opportunità di mercato intelligente.

La concorrenza per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante inglese non manca. Secondo quanto riportato dal celebre quotidiano britannico ‘The Sun’, il Milan dovrà vedersela con due club inglesi di Premier League: l’Aston Villa e il Newcastle. Entrambe le squadre sono ambiziose e con disponibilità economiche, il che potrebbe rendere la trattativa più complessa per i rossoneri. Tuttavia, il fascino della Serie A e la possibilità di giocare in un club storico come il Milan, con la prospettiva di un progetto tecnico ben definito sotto la guida di Allegri, potrebbero essere fattori decisivi nella scelta del giocatore.

L’approdo di Calvert-Lewin a Milanello, seppur non un nome da copertina, potrebbe fornire a Massimiliano Allegri un’opzione concreta per il reparto offensivo, garantendo esperienza e affidabilità. La mossa, tipica delle gestioni attente alle opportunità di mercato, rientrerebbe nella filosofia di Igli Tare di costruire una rosa competitiva e bilanciata, sfruttando anche i parametri zero più interessanti. Il Milan continua a lavorare, con l’obiettivo di rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.