Calciomercato Milan, booom Boniface! L’attaccante è sempre più vicino, accelerata improvvisa. Cosa sta succedendo e le ultimissime

Il Milan è sempre più vicino a mettere le mani sul suo nuovo numero 9. La trattativa per Victor Boniface, attaccante del Bayer Leverkusen, ha subito un’accelerazione decisiva, con il club tedesco che si è detto soddisfatto delle condizioni economiche proposte dalla società rossonera. Come riportato da Sky Sport, la cessione del nigeriano è ora più che una possibilità concreta.

Il Bayer Leverkusen ha giudicato come “buone” le condizioni economiche del Milan, segnale che le parti sono vicinissime a un’intesa definitiva.

La scelta di puntare su Boniface è stata caldeggiata in primis da mister Max Allegri, che vede nel nigeriano il profilo ideale per il suo scacchiere tattico. La sua potenza fisica, la sua velocità e l’abilità nel finalizzare lo rendono il candidato perfetto per guidare l’attacco rossonero. Allegri ha seguito il giocatore con grande attenzione, convinto che le sue caratteristiche si sposino alla perfezione con il gioco che intende proporre.

La trattativa entra ora nella fase conclusiva, con la dirigenza del Milan che lavorerà per limare gli ultimi dettagli e fissare la data delle visite mediche. L’arrivo di Boniface darebbe il via a una serie di reazioni a catena nel reparto offensivo, con il Milan che si ritroverebbe un attaccante di primissimo livello per puntare in alto in tutte le competizioni. Il sogno di mister Allegri è a un passo dal diventare realtà.