Calciomercato Milan, si scalda la pista Boniface: concorrenza superata e... Ultimissime

Calciomercato Milan, si scalda la pista Boniface: concorrenza superata e…

Il calciomercato del Milan si accende e la caccia al nuovo numero 9 sembra aver individuato un nome in pole position: Victor Boniface. L’attaccante nigeriano, reduce da una stagione straordinaria con il Bayer Leverkusen, è ora in corsia di sorpasso sulla concorrenza, come riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

Dopo aver valutato diversi profili, tra cui Dusan Vlahovic e Rasmus Hojlund, la dirigenza rossonera sembra aver puntato con decisione su Boniface. Le sue caratteristiche fisiche e tecniche, unite a una giovane età e a un’impressionante prolificità, lo rendono il candidato ideale per l’attacco di mister Max Allegri.

Il Milan ha avviato contatti concreti con il Bayer Leverkusen per capire la fattibilità dell’operazione. Nonostante il giocatore sia legato al club tedesco da un contratto a lungo termine, la volontà del giocatore di provare una nuova esperienza in un campionato di primo piano come la Serie A potrebbe facilitare la trattativa.

La concorrenza, seppur forte, sembra essere stata superata. Se inizialmente altri club erano in vantaggio, la mossa decisa del Milan ha ribaltato le gerarchie. Ora, la palla passa alla dirigenza rossonera che dovrà trovare un’intesa economica con i tedeschi. Le cifre non saranno semplici, ma l’entusiasmo e la determinazione del Milan potrebbero fare la differenza.

Boniface rappresenta un colpo ambizioso, un’alternativa di alto livello ai nomi che hanno dominato la scena finora. La scelta di puntare su di lui dimostra la volontà del Milan di investire su un profilo giovane, ma già affermato a livello internazionale. I tifosi rossoneri possono ora sognare un nuovo attaccante pronto a farli esultare.