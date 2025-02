Condividi via email

Calciomercato Milan, affondo decisivo per Bondo: i rossoneri stanno già chiudendo. I dettagli. Le ultimissime notizie

Il calciomercato Milan potrebbe regalare ancora grossi sorprese. Come riportato da Gianluca Di Marzio la permanenza di Bennacer all’interno della squadra rossonera non è sicura: il giocatore, infatti, ha già trovato l’accordo con il Marsiglia.

Intanto, la dirigenza rossonera, sembra aver deciso di puntare su Bondo. Come riportato da Matteo Moretto i rossoneri starebbero già per chiudere per questo giocatore. I contatti sono costanti.