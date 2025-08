Calciomercato Milan, Moncada pesca in Svizzera? Candidatura inaspettata per il ruolo di terzino destro

Calciomercato Milan, può arrivare dalla Svizzera il nuovo terzino destro del club rossonero: occhi su Athekame dello Young Boys

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha lanciato una notizia che sta infiammando il calciomercato rossonero: Zachary Athekame è il nuovo obiettivo per il calciomercato Milan. Con la ricerca di un terzino destro che si fa sempre più serrata, il club di Via Aldo Rossi, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del neotecnico Massimiliano Allegri, sta esplorando diverse piste per rinforzare la rosa.

Il nome di Guela Doué, talentuoso esterno dello Strasburgo, è rimasto a lungo in cima alla lista delle preferenze rossonere. Tuttavia, le difficoltà economiche legate alla sua acquisizione, con una valutazione che si aggira intorno ai 30 milioni di euro, hanno spinto il Milan a valutare alternative più accessibili ma ugualmente promettenti. Ed è proprio in questo contesto che emerge la figura di Athekame.

Zachary Athekame, classe 2004, è un giovane esterno svizzero che milita nelle fila dello Young Boys. Nonostante la sua giovane età, Athekame ha già dimostrato di possedere qualità importanti e una notevole continuità. La sua ascesa nel calcio svizzero è stata rapida e impressionante: nella scorsa stagione sportiva ha collezionato ben 43 presenze tra tutte le competizioni, mettendo a segno anche un gol, un dato che sottolinea la sua propensione a partecipare attivamente alla fase offensiva.

L’inizio di questa nuova annata sportiva ha ulteriormente confermato il suo status di titolare inamovibile nello Young Boys. Athekame ha infatti già giocato dal primo minuto la prima partita di campionato contro il Servette, vinta per 3-1 dalla sua squadra. Questa precoce esperienza a livello professionistico e la sua capacità di imporsi in un campionato competitivo come quello svizzero lo rendono un profilo particolarmente interessante per il Milan, che punta a inserire in rosa giovani talenti con ampi margini di crescita.

Il Milan, con la sua nuova dirigenza composta da Igli Tare in qualità di DS e Massimiliano Allegri come allenatore, sta cercando di costruire una squadra solida e proiettata al futuro. L’investimento su un giovane come Athekame si allineerebbe perfettamente con questa filosofia, offrendo ad Allegri un’opzione dinamica e versatile per la fascia destra, capace di coprire sia la fase difensiva che quella offensiva. La velocità, la tecnica e la visione di gioco di Athekame potrebbero fare al caso del Milan, che è alla ricerca di un giocatore capace di garantire spinta e copertura lungo tutta la corsia.

Sarà interessante seguire gli sviluppi di questa trattativa. Il Milan sembra intenzionato a muoversi con decisione per assicurarsi Athekame, sperando di trovare in lui il tassello mancante per completare il proprio reparto difensivo in vista della prossima impegnativa stagione.