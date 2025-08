Calciomercato Milan, chiusura dell’operazione: Tare ha chiuso l’accordo per il nuovo acquisto. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan è pronto a mettere a segno un nuovo colpo sul mercato. Secondo quanto riportato da Daniele Longo, il club rossonero è a un passo dall’acquisizione di Athekame, giovane talento dello Young Boys. L’affare, che era stato anticipato per la prima volta da Luca Bianchin, è entrato nella fase decisiva, con la dirigenza milanista che ha già ottenuto un’intesa totale con il giocatore.

L’accordo con il ragazzo, infatti, è stato definito “blindato”, a dimostrazione di come la volontà del giocatore sia un fattore determinante per la riuscita dell’operazione. Ora manca solo il via libera definitivo da parte del club svizzero, ma anche su questo fronte la fiducia è alta. Il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, sta lavorando incessantemente per chiudere la trattativa e, secondo le indiscrezioni, conta di finalizzare l’accordo già nella giornata di domani.

L’offerta del Milan allo Young Boys si aggira intorno ai 7 milioni di euro come base fissa, a cui si aggiungerebbero ulteriori 1 o 2 milioni di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Una cifra che testimonia l’investimento e la fiducia del club nel potenziale del giovane giocatore. Se tutto andrà come previsto, Athekame si unirà presto ai suoi nuovi compagni di squadra, pronto a mettersi a disposizione di mister Allegri per la prossima stagione. L’arrivo del promettente talento svizzero dimostra ancora una volta l’intenzione del Milan di puntare su profili giovani e di prospettiva, da inserire gradualmente in rosa per costruire il futuro del club.