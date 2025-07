Calciomercato Milan, Tare punta su Archie Brown: sarà lui l’erede di Theo Hernandez? L’approfondimento sul terzino del Gent

Calciomercato Milan, Igli Tare ha individuato in Archie Brown, terzino sinistro del Gent, il possibile erede di Theo Hernandez

Il calciomercato estivo è entrato nel vivo e il calciomercato Milan si sta dimostrando tra i club più attivi, con il direttore sportivo Igli Tare e il tecnico Massimiliano Allegri al lavoro per plasmare la rosa in vista della stagione della “ripartenza”. Senza impegni europei, l’obiettivo primario è rinforzare ogni reparto, e tra le priorità assolute figura la fascia sinistra difensiva, orfana di Theo Hernandez, destinato all’Al Hilal.

L’idea del Milan: giovane, talentuoso e di prospettiva

La dirigenza rossonera ha sondato diverse piste, ma la lista si è ristretta a una shortlist di tre profili. L’identikit del sostituto di Hernandez è chiaro: un giocatore giovane, talentuoso, di assoluta prospettiva e con il potenziale per diventare un top player nel ruolo. In questo contesto, sembra che il Milan abbia individuato un nome su cui puntare con decisione.

Archie Brown: il nuovo obiettivo dal Belgio

Come riportato da Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano e confermato sui propri canali social, il Milan ha messo nel mirino Archie Brown, terzino sinistro classe 2002 del Gent. Il giovane esterno difensivo, con un contratto fino al 30 giugno 2027, si è distinto nella Jupiler Pro Leaguebelga, attirando l’attenzione di numerosi top club europei, tra cui appunto i rossoneri. L’inserimento di Brown in questa lista ristretta evidenzia la serietà dell’interesse milanista.

Chi è Archie Brown e come gioca

Nato a Birmingham, ma di origini giamaicane, Archie Brown ha una storia calcistica interessante. Cresciuto nelle giovanili del Derby County, ha addirittura vinto la Youth Premier League U18, segnando una tripletta in finale contro l’Arsenal giocando da esterno sinistro a tutta fascia. Dopo le esperienze giovanili in Inghilterra, la sua crescita è proseguita in Svizzera, al Losanna, dove ha contribuito alla promozione del club dalla Challenge alla Super League.

È proprio in Svizzera che ha arretrato definitivamente la sua posizione a terzino, pur mantenendo spiccate doti offensive. Il passaggio al Gent gli ha permesso di debuttare in Europa attraverso la Conference League, dove ha messo in mostra le sue qualità. Brown è descritto come un giocatore atletico, versatile e dinamico, spiccano le sue capacità di crossatore, tra le migliori nel campionato belga. La sua aggressività nel percorrere la fascia è un pregio, anche se deve migliorare nella fase difensiva, in particolare nelle situazioni di uno contro uno, dove tende a soffrire. Questa lacuna, tuttavia, potrebbe essere colmata con il lavoro specifico sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Il Milan sta valutando attentamente e internamente il profilo di Archie Brown. La domanda rimane: sarà lui il post Theo Hernandez? Le prossime settimane saranno decisive per capire se il giovane talento belga-giamaicano sarà il nuovo volto della fascia sinistra rossonera.