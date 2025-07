Calciomercato Milan: spunta un nuovo nome per la fascia sinistra, Archie Brown del Gent. Il punto

Calciomercato Milan, c’è un nuovo nome per la fascia sinistra per la sostituzione di Theo Hernandez: è Archie Brown

Nel consueto appuntamento settimanale sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il collega Matteo Moretto ha fornito un aggiornamento esclusivo sulle strategie di calciomercato del Milan, sia in entrata che in uscita. Tra le varie indiscrezioni, un nuovo e intrigante nome è emerso per la fascia sinistra rossonera: si tratta di Archie Brown, giovane terzino anglo-giamaicano classe 2002, attualmente in forza al Gent in Belgio.

L’indiscrezione, rivelata in esclusiva da Moretto, frutto del lavoro congiunto con Fabrizio Romano, pone Archie Brown come un serio candidato per il ruolo di possibile sostituto di Theo Hernandez. Il Milan starebbe infatti cercando un profilo giovane, con un grande potenziale di crescita, capace di affermarsi come un top player nel prossimo futuro. Brown, con le sue qualità messe in mostra sia a livello di club che con la Nazionale inglese Under 20, sembrerebbe incarnare perfettamente queste caratteristiche.

Moretto ha sottolineato come Archie Brown sia inserito in una short list di almeno tre nomi che il Milan sta attentamente valutando. Sebbene ci sia un candidato preferito che verrà svelato nei prossimi giorni, Brown ha concrete possibilità di diventare il rimpiazzo ideale per Theo Hernandez. Il giovane terzino, nato nel 2002, ha un contratto con il Gent in scadenza a giugno 2027, il che lo rende un investimento a lungo termine per qualsiasi club che decida di puntare su di lui.

Le informazioni raccolte da Moretto tra gli addetti ai lavori sono estremamente positive: Archie Brown viene descritto come un calciatore di enorme prospettiva futura. La sua visione di gioco, la capacità di spinta sulla fascia e la solidità difensiva lo rendono un profilo completo e interessante. Il Milan, noto per la sua politica di investire sui giovani talenti, sembra aver individuato in Brown un elemento capace di rafforzare la rosa e, al contempo, garantire un ritorno tecnico ed economico nel tempo.

La fascia sinistra è un ruolo cruciale nel modulo tattico del Milan, e la ricerca di un alternativa valida a Theo Hernandez, uno dei migliori terzini al mondo, è una priorità per la dirigenza rossonera. L’eventuale arrivo di Archie Brown rappresenterebbe non solo una soluzione immediata in caso di necessità, ma anche un investimento per il futuro, permettendo al club di avere a disposizione un giocatore di qualità che possa crescere e affermarsi ai massimi livelli. Resta da vedere se il Milan deciderà di affondare il colpo per questo promettente talento, ma il nome di Archie Brown è ora ufficialmente sul taccuino della società rossonera. Il mercato è in fermento, e le prossime settimane potrebbero riservare ulteriori sviluppi su questa interessante trattativa.