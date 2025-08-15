Calciomercato Milan, Allegri chiede l’ultimo sforzo a Tare! Vuole questi due a Milanello, richiesta precisa del livornese

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri chiede un ultimo sforzo a Tare: a Milanello un attaccante e un altro difensore centrale

Il calciomercato Milan si prepara a giorni intensi e cruciali sul mercato. Secondo l’edizione odierna di TuttoSport, il club rossonero è pronto a sferrare gli ultimi due colpi richiesti dal nuovo tecnico, Massimiliano Allegri, per completare una rosa ambiziosa e pronta a competere su più fronti. La priorità assoluta è un attaccante di peso, mentre si valuta anche l’inserimento di un difensore centrale, in vista di un possibile e strategico passaggio alla difesa a tre.

Hojlund: Il Sogno Danese per l’Attacco del Milan

Il nome caldo per il reparto avanzato è quello di Rasmus Hojlund. L’attaccante danese, già noto al calcio italiano per la sua esplosione con l’Atalanta nella stagione 2022/23, è il bersaglio principale del Milan. La trattativa con il Manchester United è in corso e, nonostante l’interesse di club come Lipsia e Borussia Dortmund, la fiducia di riportare Hojlund in Serie A cresce di giorno in giorno. Sembra che il giocatore stesso, sostenuto dalla sua agenzia e dal padre e consigliere Anders Hojlund, preferisca un ritorno nel campionato italiano. Il Milan è pronto a mettere sul piatto un’offerta di prestito oneroso da 5 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato tra i 40 e i 45 milioni. Questa formula potrebbe sbloccare l’operazione e permettere ai rossoneri di assicurarsi un profilo giovane ma già affermato. Il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, sta lavorando senza sosta per chiudere questa trattativa di fondamentale importanza.

Tuttavia, il Milan non si fa trovare impreparato. In caso di esito negativo con Hojlund, la dirigenza ha già pronte diverse alternative di alto livello. Tra queste figurano Dusan Vlahovic della Juventus, Artem Dovbyk della Roma, Nikola Krstovic del Lecce e Nicolas Jackson del Chelsea. La strategia è chiara: assicurarsi un attaccante prolifico che possa garantire un elevato numero di gol e un riferimento offensivo solido per il modulo di Allegri.

La Caccia al Difensore Centrale: Verso la Difesa a Tre

Parallelamente alla ricerca dell’attaccante, il Milan è attivamente impegnato nella selezione di un difensore centrale. Questa mossa è dettata dalla possibilità che Massimiliano Allegri adotti in modo più stabile la difesa a tre, un modulo che richiede un numero maggiore di centrali di ruolo e di qualità. Attualmente, la rosa dei difensori centrali comprende Fikayo Tomori, Alex De Winter, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. L’arrivo di un quinto elemento è considerato essenziale per garantire profondità e opzioni tattiche al tecnico.

Il Milan è disposto ad attendere gli ultimi dieci giorni di mercato per scovare occasioni last minute nel reparto arretrato. Gli osservatori rossoneri stanno monitorando attentamente diversi profili. Tra i nomi sul taccuino ci sono Caleb Okoli del Leicester, il pupillo di Igli Tare, Berat Djimsiti dell’Atalanta (considerato però incedibile dal club bergamasco), e il giovane Ryan Flamingo del PSV. La scelta finale dipenderà anche dal budget disponibile. Se il Milan riuscisse a concludere l’operazione Hojlund con la formula del prestito con diritto di riscatto, una parte significativa dei fondi rimanenti potrebbe essere destinata proprio all’acquisto di un difensore, offrendo maggiore libertà di manovra a Tare.