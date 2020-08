Calciomercato Milan: Alderete vicinissimo ai rossoneri, trattativa avanzata

Calciomercato Milan: i rossoneri sarebbero ad un passo da Omar Alderete, centrale mancino del Basilea, trattativa molto avanzata tra i club

Il Milan, in vista della prossima annata, vorrebbe rinforzare la propria rosa in particolar modo sul fronte difensivo. Oltre ad Aurier, i rossoneri sarebbero in trattativa avanzata con il Basilea per Omar Alderete. Lo riferisce il portale paraguayano Versus.

Il difensore centrale mancino, classe 96′, diventerebbe il vice di Alessio Romagnoli. A questo punto il futuro di uno tra Leo Duarte o Mateo Musacchio sarebbe in bilico.

Il suo agente Augusto Paraja ha dichiarato a Radio Universo 970: «Omar ha una grande opportunità, stiamo parlando. Altre proposte? Si dalla Turchia».