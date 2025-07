Calciomercato Milan, l’indiscrezione su Pobega sentenzia il futuro del centrocampista! Accordo vicinissimo

Calciomercato Milan, importante indiscrezione sul futuro di Tommaso Pobega: accordo ad un passo con il Bologna. I dettagli

Il calciomercato estivo si preannuncia rovente e una delle trattative che sta catturando l’attenzione è quella che potrebbe riportare Tommaso Pobega al Bologna. Secondo quanto rivelato in esclusiva due settimane fa dal giornalista Nicolò Schira, il centrocampista del Milan sarebbe in procinto di trasferirsi nuovamente in Emilia-Romagna, questa volta con la formula del prestito con obbligo di riscatto. L’operazione si aggirerebbe su una cifra complessiva di 8-9 milioni di euro, un investimento significativo per il club rossoblù che punta a rafforzare il proprio organico in vista della prossima stagione.

Il potenziale ritorno di Pobega a Bologna non è una novità assoluta. Il giocatore ha già vestito la maglia del Bologna nella stagione 2020-2021, collezionando 27 presenze e mettendo a segno 1 gol. Quell’esperienza, sebbene non sempre da titolare inamovibile, ha permesso a Pobega di farsi conoscere e apprezzare per le sue qualità fisiche, la sua dinamicità e la sua capacità di inserirsi in zona gol. Un centrocampista moderno, in grado di ricoprire più ruoli in mezzo al campo, dal mediano all’interno di una mediana a due o a tre, fino al trequartista all’occorrenza.

Per il calciomercato Milan, la cessione di Pobega, sebbene a titolo definitivo seppur con la formula del riscatto obbligatorio, potrebbe rappresentare un modo per monetizzare un elemento che, pur avendo dimostrato buone qualità, ha trovato poco spazio nelle gerarchie di Stefano Pioli. La concorrenza nel centrocampo rossonero è elevata, con giocatori del calibro di Sandro Tonali (se ancora in rosa a luglio 2025), Ismaël Bennacer e Tijjani Reijnders a contendersi un posto. Pobega, pur essendo un prodotto del vivaio milanista, ha bisogno di continuità e un club come il Bologna potrebbe offrirgliela.

Per il Bologna, invece, l’arrivo di Pobega rappresenterebbe un innesto di spessore a centrocampo. Il club felsineo è alla ricerca di giocatori che possano garantire qualità, quantità ed esperienza in un reparto fondamentale. Pobega, con le sue caratteristiche, si inserirebbe perfettamente nei piani tattici della squadra, offrendo al tecnico nuove soluzioni e una maggiore solidità nel cuore del gioco. La sua capacità di recuperare palloni, abbinata a una buona visione di gioco e alla predisposizione agli inserimenti, lo rende un profilo estremamente interessante per la Serie A.

L’operazione, qualora si concretizzasse, sottolineerebbe la volontà del Bologna di investire su giocatori italiani e di dare continuità a un progetto tecnico ben definito. I tifosi rossoblù accoglierebbero con entusiasmo il ritorno di un calciatore che ha già dimostrato attaccamento alla maglia e professionalità. Sarà interessante vedere come si evolverà la trattativa nelle prossime settimane e se le indiscrezioni di Nicolò Schira troveranno piena conferma, portando Tommaso Pobega a diventare uno dei protagonisti del mercato estivo del Bologna. La Serie A si prepara a riabbracciare un centrocampista dalle grandi potenzialità, pronto a dare il suo contributo per i successi del Bologna.