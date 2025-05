Calciomercato Milan, valigie pronte e addio ormai scontato: lascia Milanello, tutti i dettagli

Calciomercato Milan, Tammy Abraham tornerà alla Roma dopo l’anno in prestito secco trascorso a Milanello: decisione ormai presa

Come riferito dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan ha già preso la sua decisione sul futuro di Tammy Abraham, attaccante arrivato la scorsa estate in prestito secco dalla Roma nell’ambito dello scambio con Saelemaekers.

I rossoneri, che si apprestano ad una vera e propria rivoluzione in estate, non hanno tenuto conto della volontà del ragazzo che spingeva per la permanenza a Milanello. Il ritorno a Roma però sarà solo di passaggio: il Besiktas è pronto ad acquistarlo a titolo definitivo dalla Roma per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro.