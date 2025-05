Roma Milan, la sfida di Saelemaekers: tra la volontà del calciatore e le richieste dei club

Roma Milan è anche la sfida di Alexis Saelemaekers: il belga si gioca anche il suo futuro nel match di domenica?

Alexis Saelemaekers scalpita per avere in spazio in Roma-Milan, 31° turno di Serie A in programma domenica 18 maggio alle 20:45. Il belga ha ancora in ballo il suo futuro. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport rimarrebbe volentieri a Trigoria.

Tanto però dipende dalla richiesta del Diavolo, che al momento sembrerebbe fuori portata. Chissà se proprio il giocatore farà pressione sul club rossonero per restare in giallorosso.