Calciomercato: Deulofeu vuole il Milan ma il Milan non vuole Deulofeu

L’attaccante catalano si sarebbe offerto al Milan nelle scorse settimane ma la dirigenza rossonera starebbe puntando su altri obiettivi

Gerard Deulofeu nelle scorse settimane aveva lanciato la propria candidatura per un ritorno al Milan, società in cui ha militato per 6 mesi nel 2017, all’epoca di Montella, riscontrando un buon successo in termini di gol ma anche di appeal nei confronti dei tifosi.

Accasatosi poi al Watford, nell’ultimo periodo avrebbe manifestato la sua intenzione di tornare a vestire di rossonero ma, stando a quanto riporta Il Corriere dello Sport, la dirigenza rossonera non sarebbe particolarmente suggestionata da questo ritorno di fiamma.