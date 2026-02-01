Calamai parla del rinnovo di Maignan: «Un colpo da Scudetto! Questi affari creano elettricità positiva…»

Calamai, nel suo editoriale per Tmw, parla così del rinnovo di Mike Maignan con il Milan: ecco le sue parole

Il Milan blinda la sua stella tra i pali. Il rinnovo di Mike Maignan è finalmente ufficiale e rappresenta un segnale di forza clamoroso per tutto il campionato. Il portiere francese ha sottoscritto un nuovo contratto che lo legherà ai colori rossoneri praticamente a vita, con una scadenza fissata al 30 giugno 2031. Si tratta di un’operazione strategica che mette a tacere le voci di mercato e garantisce a Massimiliano Allegri la certezza di poter contare su uno dei migliori interpreti del ruolo al mondo.

L’accordo economico riflette lo status di leader assoluto di “Magic Mike”. L’ingaggio salirà a circa 7 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, rendendolo il giocatore più pagato della rosa insieme a Rafael Leao. In un mercato invernale dove i grandi nomi faticano a muoversi, la conferma a lungo termine del capitano rossonero è considerata dagli addetti ai lavori come il vero acquisto decisivo per la seconda parte di stagione.

Calamai, l’elogio al Milan: «Notizia fantastica anche per il calcio italiano»

Sull’argomento è intervenuto con entusiasmo Luca Calamai nel suo editoriale per TMW, sottolineando l’importanza dell’operazione non solo per il club, ma per l’intero sistema calcio. «Chi ha fatto un colpo da scudetto è invece il Milan. Il rinnovo del contratto di Maignan è una fantastica notizia per la società rossonera e anche per il calcio italiano che non perde una delle sue stelle» ha commentato il giornalista. Secondo Calamai, questa firma può dare la carica necessaria per la corsa al titolo: «Si accontenti però di un Maignan che può garantire punti con le sue parate».

