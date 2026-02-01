Connect with us

HANNO DETTO

Calamai parla del rinnovo di Maignan: «Un colpo da Scudetto! Questi affari creano elettricità positiva…»

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

45 minuti ago

on

By

calamai

Calamai, nel suo editoriale per Tmw, parla così del rinnovo di Mike Maignan con il Milan: ecco le sue parole

Il Milan blinda la sua stella tra i pali. Il rinnovo di Mike Maignan è finalmente ufficiale e rappresenta un segnale di forza clamoroso per tutto il campionato. Il portiere francese ha sottoscritto un nuovo contratto che lo legherà ai colori rossoneri praticamente a vita, con una scadenza fissata al 30 giugno 2031. Si tratta di un’operazione strategica che mette a tacere le voci di mercato e garantisce a Massimiliano Allegri la certezza di poter contare su uno dei migliori interpreti del ruolo al mondo.

L’accordo economico riflette lo status di leader assoluto di “Magic Mike”. L’ingaggio salirà a circa 7 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, rendendolo il giocatore più pagato della rosa insieme a Rafael Leao. In un mercato invernale dove i grandi nomi faticano a muoversi, la conferma a lungo termine del capitano rossonero è considerata dagli addetti ai lavori come il vero acquisto decisivo per la seconda parte di stagione.

Calamai, l’elogio al Milan: «Notizia fantastica anche per il calcio italiano»

Sull’argomento è intervenuto con entusiasmo Luca Calamai nel suo editoriale per TMW, sottolineando l’importanza dell’operazione non solo per il club, ma per l’intero sistema calcio. «Chi ha fatto un colpo da scudetto è invece il Milan. Il rinnovo del contratto di Maignan è una fantastica notizia per la società rossonera e anche per il calcio italiano che non perde una delle sue stelle» ha commentato il giornalista. Secondo Calamai, questa firma può dare la carica necessaria per la corsa al titolo: «Si accontenti però di un Maignan che può garantire punti con le sue parate».

LEGGI ANCHE: Ultimissime Milan LIVE: brutte notizie verso Bologna, per Mateta corsa contro il tempo

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×