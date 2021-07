Calabria, tutto l’entusiasmo social per un rinnovo meritato e conquistato nonostante le difficoltà fisiche degli ultimi tempi

ORGOGLIOSO- “Orgoglioso di continuare a fare parte di questa famiglia! Continuerò a lottare per questa maglia nella speranza di crescere insieme come giocatore e come uomo. Non vedo l’ora di ricominciare. Forza Milan, sempre ❤️🖤