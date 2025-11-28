Calabria torna al gol. La rete dell’ex capitano rossonero in Europa League: e il Panathinaikos trova la vittoria

Calabria, ex capitano rossonero, torna al gol. Il terzino firma la rete che porta il Panathinaikos alla vittoria in Europa League

Davide Calabria non è conosciuto come un goleador seriale, eppure, i gol che ha messo a referto nella sua carriera si sono spesso rivelati tanto cruciali quanto decisivi per le sorti della squadra. Questa tendenza si è confermata anche ieri sera in Europa League, dove ha segnato il suo primo gol in assoluto in una competizione europea, un momento fondamentale per la sua carriera.

Il suo contributo è stato determinante per permettere al Panathinaikos di conquistare tre punti importantissimi nella sfida contro lo Sturm Graz.

Calabria, L’Azione Manovrata e il 2-1 Finale per il Panathinaikos

L’azione che ha portato al gol del vantaggio è stata il frutto di una manovra ben orchestrata dalla formazione greca. Calabria è riuscito a sfruttare nel migliore dei modi l’assist preciso di Bakasetas. Con freddezza e prontezza, ha superato il portiere avversario, l’ex Fiorentina Christensen, fissando il risultato sul definitivo 2 a 1 a favore del Panathinaikos. Questo gol non solo ha portato alla squadra una vittoria essenziale, ma ha anche rappresentato il coronamento della sua prima marcatura in una competizione continentale.