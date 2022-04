Calabria: «Problema gol? Ecco cosa dobbiamo fare»

Davide Calabria ha parlato ai microfoni di Milan Tv del momento della squadra a pochi giorni da Milan-Genoa

«Per far gol bisogna tirare il più possibile, forse ci sta mancando questa cosa nella ultime partite, dovremmo cercare molto di più il tiro perchè i tiratori li abbiamo non dobbiamo limitarci a fare un giro palla che poi può far finire l’azione con il gol»

