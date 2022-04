Calabria a Milan Tv: «Stiamo dando tutto ciò che abbiamo, ci crediamo»

Davide Calabria ha parlato ai microfoni di Milan Tv del momento della squadra a pochi giorni da Milan-Genoa

«Stiamo lavorando sulla continuità di risultati, ci conosciamo sempre di più, siamo consapevoli del percorso che stiamo facendo, ci stiamo mettendo tutto quello che abbiamo perchè sappiamo del potenziale che abbiamo, crediamo di poter arrivare fino alla fine lì sopra. Ovvio che ci sono tante squadre magari anche preparate più di noi ad un campionato così lungo ma ci crediamo, perchè non dovremmo crederci»

GOL – «Per far gol bisogna tirare il più possibile, forse ci sta mancando questa cosa nella ultime partite, dovremmo cercare molto di più il tiro perchè i tiratori li abbiamo non dobbiamo limitarci a fare un giro palla che poi può far finire l’azione con il gol»

RUOLO – «Anche se sono un terzino mi piace arrivare lì davanti, mi piace se ho un’occasione di provare a far gol e speriamo che arrivi nelle prossime partite, siamo fiduciosi»

MILAN GENOA IN CUI HA SEGNATO – «Mi ricordo che quella partita non dovevo giocarla, il mister invece mi ha detto che l’avrei giocata ed è andata bene»