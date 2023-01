Calabria: «Bastava un po’ di attenzione in più…». Le parole del capitano rossonero dopo il pareggio contro la Roma

Davide Calabria ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo il pareggio contro la Roma. Ecco le parole del capitano del Milan:

«Bastava un po’ di attenzione in più, un po’ di scaltrezza in più nei minuti finale e anche un po’ di gestione dell’orologio. Corsa scudetto? Abbiamo le potenzialità per arrivare fino in fondo a giocarci lo scudetto. Voltiamo pagine e andiamo a vincere la prossima partita».