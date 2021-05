Cairo: «Parlerò con Belotti. Devo guardarlo negli occhi e capire»

Intervenuto a Tutti Convocati, Cairo parla della salvezza del Milan e del futuro di Belotti. Ecco le sue parole a Radio 24

Intervenuto a Tutti Convocati, Cairo parla della salvezza del Milan e non solo. Ecco le sue parole a Radio 24: «Complimenti per la salvezza? Mi fanno piacere, mi sarebbe piaciuto riceverli per qualcosa di più importante, eravamo abituati a fare cose diverse nelle ultime stagioni. 14 punti nel girone di andata troppo pochi. Nicola ha fatto una bella rincorsa».

SUL 7-0 COL MILAN – «Non so cosa non abbia funzionato col Milan. La stagione è stata anche complicata dal covid, abbiamo avuto tanti positivi, abbiamo beccato record di pali e anche record di covid».

SU BELOTTI – «Vagnati sta già parlando col procuratore di Belotti, devo farlo anche io, dobbiamo guardarci negli occhi e capire cosa vogliamo fare. Dopo domenica parleremo anche con Nicola».