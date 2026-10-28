Infortunio Tomori, Amorim costretto al cambio. Musah va a fare il terzino, si attendono novità sulle condizioni

Infortunio Tomori – L’inglese è costretto a lasciare il campo, non c’è lui al rientro dagli spogliatoi. Apprensione in casa Milan considerando i tanti infortunati

Piove sul bagnato in casa Milan. Nel corso del primo tempo del match contro il Bologna, la formazione rossonera ha dovuto fare i conti con l’ennesimo intoppo stagionale: Fikayo Tomori si è accasciato a terra accusando un problema fisico. Il difensore inglese, dimostrando grande spirito di sacrificio, ha stretto i denti ed è riuscito a rimanere in campo fino al duplice fischio dell’arbitro.

Tuttavia, all’uscita dagli spogliatoi per la ripresa, il tecnico Amorim è stato costretto a correre ai ripari. Tomori non ce l’ha fatta a proseguire e la panchina ha optato per una vera e propria mossa d’emergenza: dentro Modrić, con la conseguente riorganizzazione tattica che vedrà Musah scalare nel ruolo di terzino destro per sopperire alle assenze nel reparto arretrato.

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Nelle prossime ore sono attesi degli accertamenti per valutare l’entità dell’infortunio e stabilire gli effettivi tempi di recupero del centrale britannico. L’ambiente rossonero rimane col fiato sospeso, sperando si tratti di un semplice risentimento e niente di grave. La situazione nell’infermeria milanista è infatti già ampiamente critica: l’infermeria vede già ai box elementi chiave come Gila, Gabbia, Moreira e Rabiot, solo per citarne alcuni. Un’emergenza totale che rischia di complicare notevolmente i piani tattici di Amorim per i prossimi impegni stagionali.