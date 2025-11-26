Cagliari diventa americano. Al club rossoblù si unisce un fondo statunitense: tutti i dettagli

Anche il Cagliari diventa americano. Il presidente rossoblù, Tommaso Giulini, ha annunciato l’ingresso di un fondo statunitense: i dettagli

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha annunciato l’inizio di una “nuova era” per il club, ufficializzando l’ingresso di un fondo americano nella società. Giulini ha rivelato che le trattative andavano avanti da quasi un anno e ha espresso apprezzamento per la riservatezza mantenuta, dato che nessuna indiscrezione è trapelata. La scelta di figure chiave, come il nuovo dirigente Pisacane, è stata condivisa anche con questi investitori, con i quali il presidente si è incontrato negli Stati Uniti durante il torneo della Primavera la scorsa estate.

Giulini ha sottolineato che non sarà più “solo” e che non gli dispiace affatto condividere le responsabilità, riconoscendo che il mondo del calcio è in continua evoluzione. Ha inoltre presentato Maurizio Fiori come una figura che rappresenterà la tifoseria, un vero sostenitore del Cagliari che sognava di tornare a dare il suo contributo.

Cagliari Giulini, un futuro tra nuovo stadio e investimenti

Le responsabilità degli investitori americani si estenderanno anche al progetto infrastrutturale, in particolare il nuovo stadio, un investimento stimato intorno ai 200 milioni di euro. Il presidente ha ribadito come anche questo sia un onere importante da condividere. Passando al calcio giocato, Giulini si è detto soddisfatto della prestazione contro il Genoa, definita una partita “super combattiva”.

Pur ammettendo che la classifica potrebbe essere migliore, la situazione attuale è in linea con le aspettative realistiche del club. Ha citato i contraccolpi subiti dalla squadra a causa degli infortuni di giocatori chiave come Belotti, Mina e Deiola, ma ha etichettato la situazione come “fisiologica, non allarmante”. L’obiettivo primario è chiaro: “lottare su ogni pallone” per arrivare alla fine del girone di andata con un buon margine sulla zona rossa. Nonostante qualche “gol un po’ stupido” subito, il presidente si è detto soddisfatto della squadra che prova sempre a costruire le proprie giocate.