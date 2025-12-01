Buffon parla così di Allegri e del vantaggio del Milan. Sulla partita a Perth contro il Como invece...

Buffon commenta così il momento del Milan di Allegri dopo la vittoria contro la Lazio. Sulla sfida al Como in Australia dice questo

Buffon, ex portiere della Juventus e attuale capo delegazione della Nazionale, ha commentato a Radio Rai la situazione del Milan di Max Allegri in campionato. Riguardo alla possibilità che il Milan possa sfruttare l’assenza dalle coppe europee per concentrarsi sulla Serie A, l’ex portiere ha espresso la sua preferenza per una partecipazione attiva su tutti i fronti. «Io ho sempre pensato che è molto bello essere in corsa su tutto, cavalcando l’onda delle varie competizioni», ha dichiarato. Pur riconoscendo che a volte è «complicato» tirare fuori il massimo da ogni competizione, Buffon ritiene che, con la giusta mentalità, sia meglio essere impegnati ovunque. Ha concluso sottolineando che l’uscita dalla Champions non è stata una scelta del Milan di Allegri, ma che la squadra potrà comunque trarne vantaggio in campionato.

Il commento di Buffon ha toccato anche un tema innovativo e discusso del calendario calcistico: l’ipotesi di giocare partite di Serie A all’estero.

Buffon, La Partita in Australia e la Necessità di Stare al Passo

In merito alla suggestione di far giocare la partita di Serie A Milan-Como a Perth, in Australia, nel mese di febbraio, Buffon ha mantenuto una posizione equilibrata. Ha ammesso che non si tratta di una scelta che «appartiene alle nostre abitudini», ma ha riconosciuto che il mondo del calcio è in evoluzione e che dietro tali decisioni ci sono «interessi non di poco conto». La sua conclusione è pragmatica: sebbene si possa essere d’accordo o meno, la scelta è stata fatta per «rimanere al passo con le altre Nazioni». Buffon ha preferito non sbilanciarsi sul successo o meno di tale iniziativa.