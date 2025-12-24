Bucchioni parla della corsa Scudetto: «L’Inter deve temere il Napoli di Conte. Ma se il Milan fa mercato…»

Bucchioni fa il punto sulla corsa Scudetto. L’inter deve temere il Napoli di Conte, ma attenzione al Milan di Allegri

La corsa verso il tricolore entra nel vivo e le gerarchie della Serie A sembrano subire continui scossoni. Intervenendo ai microfoni di Maracanà su TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni ha scattato una fotografia nitida delle gerarchie attuali, individuando chi può realmente contendere lo scettro ai campioni d’Italia in carica. Secondo l’opinionista, l’Inter rimane la squadra da battere, ma la concorrenza sta affilando le armi, con il Napoli di Antonio Conte in prima fila grazie alla solidità ritrovata e al vantaggio di non avere impegni europei.

Tuttavia, Bucchioni non esclude affatto il ritorno di fiamma del club rossonero. Nonostante un avvio di stagione con qualche ombra, il Milan possiede una base tecnica di valore che, se supportata da scelte societarie coraggiose, potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri del campionato. Il giornalista ha infatti chiarito che, oltre ai partenopei, l’Inter deve temere proprio la squadra di Allegri, a patto però che venga completata l’opera di rafforzamento della rosa.

Bucchioni, Il mercato come chiave per il sorpasso rossonero

L’analisi di Bucchioni si sposta poi sulla condizione necessaria affinché il Milan possa lottare per lo Scudetto fino alla fine: “Se fa mercato”. Questo inciso sottolinea come, secondo il giornalista, l’attuale organico necessiti ancora di alcuni tasselli mirati per colmare il gap con la corazzata nerazzurra. Un rinforzo di qualità, specialmente nel reparto offensivo o a centrocampo, potrebbe dare ad Allegri quelle rotazioni fondamentali per mantenere alta l’intensità durante tutta la stagione.

In sintesi, il Milan è considerato una potenziale mina vagante per il titolo, capace di inserirsi nel duello tra Inter e Napoli. Se la dirigenza rossonera dovesse decidere di intervenire con decisione nelle prossime finestre di mercato, la lotta per il vertice si trasformerebbe in una corsa a tre appassionante, dove la profondità della rosa e la gestione delle energie fisiche faranno la differenza tra la gloria e il piazzamento.