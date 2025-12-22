Bucchioni analizza il mercato del Milan. Dall’arrivo di Fullkrug all’ipotesi Disasi: le parole del giornalista

Bucchioni analizza il mercato del Milan: dallo sbarco di Fullkrug all’ipotesi Disasi dal Chelsea. Le parole del giornalista a Tmw

Il calciomercato invernale non è ancora ufficialmente aperto, ma il Milan si sta già muovendo con la rapidità di chi vuole difendere a ogni costo il percorso tracciato finora. Come analizzato da Enzo Bucchioni nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, la dirigenza ha già piazzato il primo colpo strategico: Niclas Füllkrug. L’accordo con l’attaccante tedesco è totale, basato su un prestito che prevede un diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro. Sebbene il profilo del “panzer” non infiammi del tutto la piazza, la sua fisicità è considerata l’arma ideale per riempire un’area di rigore troppo spesso sguarnita nelle ultime uscite della squadra di Massimiliano Allegri.

Tuttavia, il lavoro del direttore sportivo Igli Tare non si ferma all’attacco. La priorità per puntellare la rosa e correggere le lacune emerse nella sessione estiva riguarda ora la difesa centrale. La capolista necessita di un elemento di esperienza e struttura per affrontare la seconda parte di stagione, dove ogni dettaglio peserà nella lotta per lo scudetto. In questo contesto, i canali con la Premier League restano caldissimi, con Londra che si conferma il principale mercato di riferimento per i colori rossoneri.

Bucchioni, Occasione Chelsea: spunta il profilo di Axel Disasi

Nelle ultime ore, sul tavolo di Tare è apparso il nome di Axel Disasi, difensore francese di 27 anni attualmente in forza al Chelsea. Il centrale, finito ai margini del progetto tecnico dei Blues, è stato proposto al Milan come una vera e propria occasione di mercato. Con una valutazione accessibile e la voglia di ritrovare il campo da titolare, Disasi rappresenta il prototipo di giocatore che il Milan cerca: pronto all’uso e fisicamente imponente. Le prossime settimane saranno decisive per capire se i rossoneri affonderanno il colpo, regalando ad Allegri quel centrale difensivo necessario per blindare definitivamente la retroguardia.