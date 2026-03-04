Connect with us

HANNO DETTO

Brocchi ricorda: «La Champions del 2003 emozione indescrivibile. Fu la prima per molti di noi, ecco cosa successe a Milano»

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

49 minuti ago

on

By

brocchi

Brocchi ha ricordato, e svelato, alcuni aneddoti di casa Milan relativi alla vittoria della Champions League del 2003 a Manchster contro la Juve

Cristian Brocchi, ex giocatore e allenatore del Milan, è stato protagonista di una puntata del podcast Rompipallone, dove ha raccontato i suoi anni vissuti in maglia rossonera, con particolare focus sulla storica Champions League vinta nel 2003 contro la Juventus a Manchester.

SULLE EMOZIONI VIVITE IN QUELLA FINALISSIMA – «La Champions a Manchester fu un’emozione indescrivibile. Era la prima Champions per tanti di noi, Maldini e Costacurta ne avevano già vinte altre, invece per noi era la prima. Poi venivi da una vittoria all’ultimo secondo con l’Ajax in casa, un euroderby vinto e una finale contro la Juve, proprio l’apoteosi».

I FESTEGGIAMENTI DOPO LA VITTORIA – «Per i festeggiamenti tornavamo in Hotel e si organizzava una cena con tutti i parenti, amici, ospiti, quindi la festa fu bella, eravamo tutti ubriachi è normale, come succede in tutte le feste, poi dopo la festa vera è quando rientri a Milano, lì c’è stata veramente un delirio totale perchè era veramente bello vedere Milano in festa in quegli anni li».

LA FESTA A MILANO DOPO LA VITTORIA – «Paradossalmente quando abbiamo vinto lo scudetto il giorno dopo tu giravi per Milano, si vedevi qualche bandiera ma la gente tornava a fare la sua vita normale, in realtà in quella Champions League c’è stata molta più festa perchè è stata una cosa di incredibilmente grande».

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Allegri Allegri
Ultimissime Milan2 minuti ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: il Real punta ancora Allegri. Nuova idea per la fascia destra. I ricordi di Brocchi. Aggredito Rocchi

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO2 settimane ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×