Brocchi ricorda: «La Champions del 2003 emozione indescrivibile. Fu la prima per molti di noi, ecco cosa successe a Milano»

Brocchi ha ricordato, e svelato, alcuni aneddoti di casa Milan relativi alla vittoria della Champions League del 2003 a Manchster contro la Juve

Cristian Brocchi, ex giocatore e allenatore del Milan, è stato protagonista di una puntata del podcast Rompipallone, dove ha raccontato i suoi anni vissuti in maglia rossonera, con particolare focus sulla storica Champions League vinta nel 2003 contro la Juventus a Manchester.

SULLE EMOZIONI VIVITE IN QUELLA FINALISSIMA – «La Champions a Manchester fu un’emozione indescrivibile. Era la prima Champions per tanti di noi, Maldini e Costacurta ne avevano già vinte altre, invece per noi era la prima. Poi venivi da una vittoria all’ultimo secondo con l’Ajax in casa, un euroderby vinto e una finale contro la Juve, proprio l’apoteosi».

I FESTEGGIAMENTI DOPO LA VITTORIA – «Per i festeggiamenti tornavamo in Hotel e si organizzava una cena con tutti i parenti, amici, ospiti, quindi la festa fu bella, eravamo tutti ubriachi è normale, come succede in tutte le feste, poi dopo la festa vera è quando rientri a Milano, lì c’è stata veramente un delirio totale perchè era veramente bello vedere Milano in festa in quegli anni li».

LA FESTA A MILANO DOPO LA VITTORIA – «Paradossalmente quando abbiamo vinto lo scudetto il giorno dopo tu giravi per Milano, si vedevi qualche bandiera ma la gente tornava a fare la sua vita normale, in realtà in quella Champions League c’è stata molta più festa perchè è stata una cosa di incredibilmente grande».

