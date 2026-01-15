Como Milan, la lettura di Brocchi del match di questa sera! Rossoneri con questo vantaggio. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il posticipo della sedicesima giornata di Serie A mette di fronte due realtà affascinanti ma distanti: il Como di Cesc Fàbregas e il nuovo Milan targato Massimiliano Allegri. In vista della sfida dello stadio Sinigaglia, ai microfoni di Radio TV Serie A è intervenuto Cristian Brocchi, ex centrocampista rossonero noto per la sua grinta e la sua intelligenza tattica, che ha offerto una chiave di lettura molto interessante sul momento del Diavolo.

Le parole di Brocchi: il Milan e il paradosso tattico

Secondo Brocchi, la sfida odierna nasconde diverse insidie per la compagine guidata da Massimiliano Allegri, tecnico livornese famoso per la sua capacità di leggere le partite in corso d’opera e per il suo approccio pragmatico al risultato. L’ex mediano ha sottolineato come i rossoneri si trovino paradossalmente più a loro agio quando la partita richiede una fase difensiva solida e ripartenze feroci, piuttosto che quando devono assumere il controllo totale del gioco nella metà campo avversaria.

“Sicuramente è una partita delicata e difficile”, ha dichiarato Brocchi alla fonte citata, spiegando che la forza del Como risiede proprio nel gioco corale. Tuttavia, il Club più titolato al mondo sembra esprimersi meglio quando può “far giocare male” gli altri, sfruttando la propria organizzazione per chiudere gli spazi e colpire negli spazi aperti.

Il nuovo corso di Igli Tare e la filosofia di Allegri

Questo assetto tattico riflette la nuova impronta data alla società da Igli Tare, il Direttore Sportivo rossonero. Il dirigente albanese, apprezzato per la sua abilità nel costruire rose equilibrate e competitive, ha lavorato a stretto contatto con Allegri per rinforzare la struttura della squadra. Il Diavolo di oggi appare più compatto e attento alla fase di non possesso, una caratteristica che potrebbe risultare decisiva contro un Como che non rinuncerà alla sua identità propositiva fatta di possesso palla e occupazione degli spazi.

Secondo l’analisi di Brocchi, se i lariani manterranno il loro stile offensivo, i rossoneri potrebbero trovare terreno fertile per esaltare quelle caratteristiche che hanno contraddistinto la loro ottima prima parte di stagione. La capacità di soffrire e ripartire sembra essere tornata nel DNA della squadra, un marchio di fabbrica del nuovo binomio Allegri-Tare.

Conclusione

In conclusione, la sfida di stasera non è solo una questione di punti, ma un test di maturità per il Milan. Riuscirà la squadra a sfruttare l’intraprendenza del Como a proprio favore? La risposta passerà dai piedi dei campioni e dalla strategia preparata a Milanello.

