Connect with us

HANNO DETTO

Brignoli e quello storico gol al Milan. Il portiere ricorda così quel momento. E su Gattuso dice che...

HANNO DETTO

Orlando analizza il Derby: «L'Inter ha dominato, ma il muro del Milan e il rientro di questo giocatore hanno fatto la differenza»

HANNO DETTO

Barella torna sul Derby e avverte l'Inter: «Il Milan e l'Atletico si somigliano, noi siamo stati belli ma...»

HANNO DETTO

Marotta torna sul Derby e ammette la sconfitta: «Domenica ha vinto il Milan, merito a chi vince. Però devo sottolineare che...»

HANNO DETTO

Condò applaude il Milan: «Allegri ha costruito un meccanismo che sa interpretare i momenti». Poi l'elogio a Maignan

HANNO DETTO

Brignoli e quello storico gol al Milan. Il portiere ricorda così quel momento. E su Gattuso dice che…

Milan news 24

Published

21 secondi ago

on

By

Brignoli

Brignoli ricorda quello storico gol durante la sfida tra Benevento e Milan. Il portiere, poi, parla così di Gattuso

La storia di Alberto Brignoli è indissolubilmente legata a un momento che va oltre il calcio: un gol segnato al 95′ che valse un insperato pareggio per il Benevento contro il blasonato Milan. Oggi, l’estremo difensore, in forza all’AEK Atene e prossimo avversario della Fiorentina in Conference League, ha rievocato l’episodio in conferenza stampa, confermando come quel gesto sia diventato la sua etichetta nel mondo del calcio.

La rete, siglata contro i rossoneri guidati allora da Gennaro Gattuso, è un frammento di pura poesia sportiva. Un portiere, l’ultimo baluardo, che si avventura nell’area avversaria e trova il guizzo vincente, ribaltando ogni aspettativa.

Brignoli e L’Omaggio a Gattuso

L’episodio, a detta di Brignoli stesso, fu “più unico che raro” ed è motivo di orgoglio essere ricordato per esso, sebbene sia ormai acqua passata. La mente del portiere è ora focalizzata sulle sfide attuali, come quella in Conference League.

L’attuale CT della Nazionale, Gattuso, all’epoca allenatore del Milan trafitto, è stato menzionato con stima da Brignoli. Nonostante il dispiacere arrecato in campo, il portiere gli ha rivolto un sincero “in bocca al lupo”, auspicando che possa riportare la Nazionale ai vertici mondiali. Un gesto di sportività che chiude il cerchio su una delle pagine più inattese e celebrate della storia recente della Serie A.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.