Brignoli e quello storico gol al Milan. Il portiere ricorda così quel momento. E su Gattuso dice che...

Brignoli ricorda quello storico gol durante la sfida tra Benevento e Milan. Il portiere, poi, parla così di Gattuso

La storia di Alberto Brignoli è indissolubilmente legata a un momento che va oltre il calcio: un gol segnato al 95′ che valse un insperato pareggio per il Benevento contro il blasonato Milan. Oggi, l’estremo difensore, in forza all’AEK Atene e prossimo avversario della Fiorentina in Conference League, ha rievocato l’episodio in conferenza stampa, confermando come quel gesto sia diventato la sua etichetta nel mondo del calcio.

La rete, siglata contro i rossoneri guidati allora da Gennaro Gattuso, è un frammento di pura poesia sportiva. Un portiere, l’ultimo baluardo, che si avventura nell’area avversaria e trova il guizzo vincente, ribaltando ogni aspettativa.

Brignoli e L’Omaggio a Gattuso

L’episodio, a detta di Brignoli stesso, fu “più unico che raro” ed è motivo di orgoglio essere ricordato per esso, sebbene sia ormai acqua passata. La mente del portiere è ora focalizzata sulle sfide attuali, come quella in Conference League.

L’attuale CT della Nazionale, Gattuso, all’epoca allenatore del Milan trafitto, è stato menzionato con stima da Brignoli. Nonostante il dispiacere arrecato in campo, il portiere gli ha rivolto un sincero “in bocca al lupo”, auspicando che possa riportare la Nazionale ai vertici mondiali. Un gesto di sportività che chiude il cerchio su una delle pagine più inattese e celebrate della storia recente della Serie A.