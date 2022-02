ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Bremer si mette in tasca Vlahovic, il Toro 40 milioni? Asta aperta (quasi) a tutti per il difensore più in forma della Serie A

Il Torino ci ha scherzato su nel giorno dopo il Derby della Mole. Foto di una tasca di jeans sbattuta sui social e classico sfottò da stracittadina: «POV: Tasca di Bremer. Le migliori dieci cosa da metterci dentro». Guarda caso ai tifosi granata è venuto in mente ilnome di Dusan Vlahovic, cancellato dalla spaventosa prestazione del brasiliano allo Stadium. Cancellato pure il tweet del Toro che alla fine ha preferito non scaldare ulteriormente gli animi. Nessuna marcia indietro invece sulle parole del dt Vagnati che nel pre partita ha risposto così a chi gli chiedeva dell’interesse della stessa Juve per Bremer: «Un giocatore che ha indossato la maglia granata come ha fatto Bremer in questi anni sono convinto che farà delle scelte diverse».

