Brahim Diaz verso il Real Madrid? Il Milan si giocherà questa carta per cercare di trattenerlo a Milano: ultime

La Gazzetta dello Sport stamattina in edicola ha fatto il punto sul futuro di Brahim Diaz. Lo spagnolo viaggia ad ampie falcate verso il rientro al Real Madrid, che sostituirà così il partente Asensio.

Il Milan però non si arrende e farà un ultimo tentativo per provare a imbastire una trattativa con i Blancos. I rossoneri approfitteranno del fatto che la qualificazione in Champions permetterà un budget più generoso, ma potrebbe anche non bastare.