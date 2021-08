Brahim Diaz: «Quest’anno dobbiamo lottare per lo scudetto»

Brahim Diaz, una lunga intervista rilasciata a Gazzetta dello sport, il presente prima di tutto e la voglia di ricominciare la stagione

Brahim Diaz, una lunga intervista rilasciata a Gazzetta dello sport, il presente prima di tutto e la voglia di ricominciare la stagione. Le sue parole.

LOTTARE PER LO SCUDETTO- «La scorsa è stata una buona stagione per noi, l’andata molto buona. Quest’anno dobbiamo ripeterci, lottare per lo scudetto e in tutte le altre competizioni».