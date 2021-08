Brahim Diaz pronto per la seconda stagione in rossonero

Brahim Diaz è pronto per la seconda stagione con la maglia del Milan

Solo due prodezze gli hanno negato il gol. A Valencia, il georgiano Mamardashvili si è allungato per deviare in angolo il rigore in movimento calciato da Brahim Díaz verso la porta avversaria al Mestalla. A Klagenfurt, una vera e propria prodezza dell’ucraino Lunin ha negato al numero 10 rossonero la gioia del gol con il tiro a giro indirizzato alla sinistra del portiere del Real Madrid.

Dopo il gol nel suo test d’ingresso a Milanello contro il Modena nei primi 2 minuti, Brahim ha fatto di tutto per ripetersi ma senza successo anche per la bravura dei portieri avversari.

Dopo aver patito l’aggressività del Nizza, molto più vicino del Milan all’inizio del campionato e quindi in una condizione migliore, Diaz ha fatto e cucito gioco contro Valencia e Real Madrid. Il numero 10 malagueno ha affinato l’intesa con Rafael Leao e si è spesso abbassato per prendere palla nella zona di centrocampo. Lo spagnolo ha risposto positivamente alle nuove responsabilità che gli sono state affidate, sia in quanto minutaggio, che, simbolicamente ma non solo, per il suo nuovo numero di maglia.

Due belle conclusioni e due gol sfiorati. Ci sarà tempo per tornare alla rete, come, dopo il gol di Crotone a inizio stagione, Diaz ha fatto nel finale di stagione con i suoi 3 gol pesanti contro Fiorentina, Juventus e Torino.