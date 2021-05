Brahim Diaz: Pioli spiega il motivo della sua titolarità

Brahim Diaz è stato utilizzato a sorpresa titolare da Stefano Pioli che dopo la gara contro il Torino ha spiegato i motivi

Intervenuto ai microfoni di Milan TV, Stefano Pioli ha spiegato i motivi che l’hanno spinto a schierare Brahim Diaz titolare nelle ultime due uscite del Milan:

«Sicuramente la sua condizione è in crescita. Credo che nel finale di campionato è utile sfruttare le condizioni fisiche. Un giocatore non può essere al top per undici mesi. Brahim sta facendo bene nelle ultime partite, la scelta su di lui sta nel fatto che volevo Calhanoglu a sinistra, fare un lavoro difensivo. La scelta è stata più importante nel spostare Calha, senza palla è importante che i giocatori sappiano muoversi. Lui e Brhaim Diaz sono intelligenti e sanno fare questo lavoro».