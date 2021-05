Brahim Diaz, novità importanti sul suo futuro: le ultime

Brahim Diaz, novità importanti sul futuro del talento spagnolo di proprietà del Real Madrid: le ultime da Casa Milan

Brahim Diaz ha scalato le gerarchie di Stefano Pioli diventando un titolare importante nel reparto avanzato del Milan giocando nel ruolo di trequartista. La crescita del talento spagnolo ha spinto la dirigenza rossonera ad intavolare un nuovo dialogo con il Real Madrid, club titolare del suo cartellino, per stabilirne il futuro.

Maldini e Massara avrebbe proposto un rinnovo del prestito, questa volta però inserendo un diritto di riscatto (20-25 milioni), per provare a fidelizzare Brahim Diaz anche in futuro ma dopo aver modo di testarlo, magari in un palcoscenico di primo piano come la Champions League.