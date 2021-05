Milan, Brahim Diaz convince tutti: a fine stagione incontro con il Real

Brahim Diaz ha convinto l’ambiente Milan a lavorare per una sua riconferma l’anno prossimo. Ecco le ultime sullo spagnolo

Il Milan lavorerà alla conferma di Brahim Diaz nella rosa della prossima stagione. Lo spagnolo, nel momento decisivo della stagione, ha preso in mano la squadra con due prestazioni sontuoso contro Juventus e Torino.

Per Maldini e Massara è tempo di appuntamenti. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, a fine stagione i due dirigenti del Milan si incontreranno con il Real Madrid per discutere il futuro del trequartista, con i rossoneri consapevoli di potergli garantire più spazio.