Brahim Diaz Milan: il piano dei rossoneri per il trequartista

Le ottime prestazioni di Brahim Diaz stanno spingendo il Milan a rivalutare la trattativa con il Real Madrid ed anticiparne l’acquisto

Brahim Diaz al centro del progetto rossonero. Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport dalle parti di Milanello si studia il piano per acquisire lo spagnolo a titolo definitivo ed evitare di esporsi al rischio di perderlo tra due anni.

Gli accordi con il Real prevedono infatti che il 10 rossonero resti in prestito a Milano anche per la prossima stagione, poi si tireranno le somme: il Milan potrà riscattarlo per 22 milioni, ma il Real Madrid potrebbe riportarlo alla base versandone 5 ai rossoneri. Scenario che potrebbe materializzarsi, a giudicare dalle prestazioni di Brahim: strappare un suo sì per votare rossonero sin da subito è il tentativo che farà il Milan. Puntando sulla centralità di Diaz nel progetto tecnico: in questo Diavolo che insegue lo scudetto, è imprescindibile.