Brahim Diaz, c’è ottimismo per la Dinamo: ha più chance di De Ketelaere che ancora non ha convinto

Paradossalmente chi si è fermato per un problema fisico, Brahim Diaz, sembra avere più chance di chi, come Charles De Ketelaere, fisicamente sta benone ma fa una fatica tremenda a ingranare sul campo.

Charles per adesso resta un principe senza corona. E forse senza un posto nel Milan che domani sera affronterà la Dinamo Zagabria. Molto, se non tutto, dipende da Brahim, uscito dopo aver firmato una doppietta al Monza per una contrattura al gluteo sinistro ma deciso a presentarsi domani tra gli undici che si giocheranno una fetta di ottavi: l’ottimismo si fa strada, Diaz può farcela.

Il punto però è che Diaz sente ancora dolore, e tutto si deciderà tra oggi e domani: se questa mattina Brahim sarà tra i giocatori all’opera nella rifinitura di Milanello, i dubbi ovviamente svaniranno. Pioli potrebbe tuttavia farlo salire sull’aereo per Zagabria anche se il fastidio dovesse persistere: Diaz, che si sta curando con massaggi e terapie del caso, potrebbe smaltire la contrattura proprio a ridosso della partita e tornare a disposizione al momento giusto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.