Brahim Diaz a Dazn: «Ho fiducia nella squadra. Numero 10? Dico questo»

Brahim Diaz, attaccante del Milan, ha parlato dopo la vittoria dei rossoneri contro lo Spezia. Le dichiarazioni

Ai microfoni di Dazn, Brahim Diaz ha parlato dopo Spezia Milan.

VITTORIA DI SOFFERENZA – «Si qui è sempre una partita complicata, loro giocano bene in casa. Noi abbiamo lottato tutti insieme e giocato bene con la palla. Sono felicissimo per tutti perché è complicato vincere qui».

CRESCITA – «Io mi sento molto bene, ho fiducia in me stesso e nella squadra. Il gruppo è con me, siamo uno per tutti e tutto per uno. Spero di fare altri gol».

BRAHIM DIAZ E TONALI – «Siamo giocatori con talento, tutta la squadra lo ha e lotta. Non parlo dei singoli: tutti siamo buoni giocatori e stiamo facendo bene».

NUMERO 10 – «Mi piace la pressione».

CORO DEI TIFOSI – «Il coro che mi fanno mi piace molto, è lo stesso di una leggenda come Kakà: è incredibile il sostegno dei tifosi, sono felice per loro».