Braglia esalta il Milan dopo la vittoria, in rimonta, contro il Torino. Le parole dell’ex rossonero

Braglia parla così del Milan dopo la vittoria in rimonta contro il Torino. Le parole dell’ex rossonero che esalta la squadra di Allegri

Intervenuto su TMW Radio durante Maracanà, l’ex portiere Simone Braglia ha offerto la sua visione sul momento attuale del Milan. Braglia ha promosso i Rossoneri, sottolineando come la squadra abbia acquisito un’identità ben precisa che “fa ben sperare”. Ha evidenziato la difficoltà dell’impresa a Torino, un campo dove il Napoli ha recentemente perso, specialmente considerando lo svantaggio iniziale della partita.

Secondo Braglia, l’elemento cruciale di questo Milan è lo spirito, che lo scorso anno sembrava mancare. Questo rinnovato atteggiamento è per lui “la cosa più importante”.

Braglia, I Pilastri Tecnici e la Corsa Scudetto

L’ex portiere ha poi messo in risalto la qualità e l’importanza di alcuni giocatori chiave, definendo Pulisic, Rabiot, Modric e Maignan come elementi “decisivi” per le sorti della squadra. Braglia ha inoltre condiviso un pensiero sulla logistica, ritenendo giusto che il Milan non vada a Perth per evitare una trasferta troppo lunga e difficile da smaltire in un momento così cruciale della stagione. Riguardo alla lotta per il titolo, Braglia vede una corsa a tre e, pur non volendo ancora escludere la Roma, ne riconosce la solidità d’identità. Ha specificato che, qualora i Giallorossi riuscissero a prendere “Kean o comunque un centravanti vero” a gennaio, sarebbero pienamente attaccati alla vetta.