Braglia sicurissimo: «Il Milan ha chance quasi nulle, lo vedo totalmente fuori». Le parole dell’ex calciatore

Simone Braglia ha parlato ai microfoni di TMW delle chance che ha il Milan di passare il girone di Champions League. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Per me ha chance quasi nulle, ma anche per l’EL. La vedo totalmente fuori. In questo momento non c’è un’identità, anche parlando a livello societario. Spero che Ibrahimovic possa rivitalizzare questo Milan, ma mi sembra l’ennesimo errore»