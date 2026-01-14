Braglia senza indugi: «Il Milan non può lottare per lo Scudetto, vi spiego il perché». E su Allegri dice questo…

Braglia, intervenuto a Tmw Radio, parla così del Milan e le possibilità rossonere di vincere lo Scudetto: le sue parole

L’ex portiere rossonero e noto opinionista, Simone Braglia, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare il momento attuale del Milan, esprimendo diverse perplessità sulla reale capacità della squadra di lottare per il vertice della classifica. Nonostante la posizione di rilievo, Braglia ritiene che manchi ancora un tassello fondamentale per definire “grande” l’attuale guida tecnica e, di riflesso, la solidità del progetto sportivo in ottica Scudetto.

Secondo l’opinionista, il rendimento troppo altalenante rappresenta il principale ostacolo. Sebbene il Milan stia cercando di mantenere il passo delle migliori, le critiche si concentrano sulla gestione dei momenti chiave e sulla capacità di imporsi con autorità sia in Italia che in Europa. Il rischio, secondo Braglia, è che la squadra debba ridimensionare i propri obiettivi, passando dalla lotta per il titolo a quella, comunque prestigiosa, per un posto nella prossima Champions League.

Braglia, il peso dei successi internazionali nel giudizio su Massimiliano Allegri

Il cuore del discorso di Braglia tocca la caratura dell’allenatore e l’importanza dei trofei alzati oltre i confini nazionali. «Per essere grandi allenatori, bisogna aver vinto a livello internazionale, e lui ha raggiunto due finali Champions. Ha vinto tanto ma non a livello internazionale, non conta nulla arrivare secondo», ha sentenziato l’ex calciatore, sottolineando come le finali perse non possano essere equiparate a una vittoria.

Per Braglia, questa mancanza di “killer instinct” internazionale si riflette anche nel campionato domestico: «Per me alterna troppo, quindi non può lottare per lo Scudetto ma per un posto in Champions». Queste dichiarazioni arrivano in un momento cruciale della stagione, dove il Milan di Massimiliano Allegri deve guardarsi le spalle non solo dalle inseguitrici, ma anche dalla crescita costante dell’Inter guidata da Cristian Chivu, in una sfida che si preannuncia infuocata fino all’ultima giornata.

QUOTE COMO MILAN – I rossoneri recuperano il match contro il Como, saltato per l’impegno in Supercoppa Italiana, cercando di tornare ad una vittoria che manca da due settimane.

La quota OVER 1.5 (almeno due gol nel match) è data a 6.00 su LOTTOMATICA e GOLDBET grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.30 su Snai.