Braglia parla così del Milan dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Su Modric ha questi dubbi: le sue parole

Braglia e la sua opinione dopo la sconfitta del Milan in Coppa Italia. Su Modric, invece, rivela alcuni dubbi: le sue parole

L’ex portiere Simone Braglia è intervenuto a Maracanà su TMW Radio per commentare il momento del Milan. Nonostante abbia riconosciuto l’importanza delle parate di Maignan contro la Lazio, ha sottolineato che un portiere così decisivo è spesso sintomo di carenze difensive, ricordando l’importanza di una squadra che “funziona in fase difensiva”. Braglia ha espresso dubbi sulla tenuta di alcuni giocatori fondamentali e ha concluso che, se il portiere è sempre il migliore in campo, è evidente che “qualche spiffero dietro c’è”.

Braglia, L’Allarme Su Modric e La Superiorità della Lazio

Braglia ha ammesso che l’eliminazione dalla Coppa Italia “può essere un bene”, ma solo se il club agirà a gennaio per completare la rosa. Ha espresso riserve sulla condizione fisica di Modric, dubitando che possa reggere i ritmi, pur giocando solo una volta a settimana. La bocciatura più grande riguarda l’identità di gioco: Braglia ha affermato che oggi vede “con equilibrio e identità solo Napoli, Roma e Como“, escludendo il Milan. Infine, ha sostenuto che la difesa della Lazio è “molto più granitica” e che “alcuni giocatori” dell’attuale rosa rossonera “non sono da Milan”.