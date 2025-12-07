 Braglia parla così del Milan e delle prestazioni di Modric
Connect with us

HANNO DETTO

Braglia parla così del Milan dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. Su Modric ha questi dubbi: le sue parole

HANNO DETTO

Marusic parla così dopo la vittoria contro il Milan. Un successo che dà entusiasmo alla Lazio

HANNO DETTO Milan Women

Milan Femminile, le parole di Appiah dopo il primo gol tra le professioniste

HANNO DETTO

De Laurentiis contro... lo Stadio Maradona. Le parole del presidente del Napoli: «Non siamo in Africa»

HANNO DETTO

Inter Como, Chivu parla dopo la vittoria di San Siro. Le sue parole sul successo nerazzurro

HANNO DETTO

Braglia parla così del Milan dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Su Modric ha questi dubbi: le sue parole

Milan news 24

Published

30 minuti ago

on

By

braglia

Braglia e la sua opinione dopo la sconfitta del Milan in Coppa Italia. Su Modric, invece, rivela alcuni dubbi: le sue parole

L’ex portiere Simone Braglia è intervenuto a Maracanà su TMW Radio per commentare il momento del Milan. Nonostante abbia riconosciuto l’importanza delle parate di Maignan contro la Lazio, ha sottolineato che un portiere così decisivo è spesso sintomo di carenze difensive, ricordando l’importanza di una squadra che “funziona in fase difensiva”. Braglia ha espresso dubbi sulla tenuta di alcuni giocatori fondamentali e ha concluso che, se il portiere è sempre il migliore in campo, è evidente che “qualche spiffero dietro c’è”.

Braglia, L’Allarme Su Modric e La Superiorità della Lazio

Braglia ha ammesso che l’eliminazione dalla Coppa Italia “può essere un bene”, ma solo se il club agirà a gennaio per completare la rosa. Ha espresso riserve sulla condizione fisica di Modric, dubitando che possa reggere i ritmi, pur giocando solo una volta a settimana. La bocciatura più grande riguarda l’identità di gioco: Braglia ha affermato che oggi vede “con equilibrio e identità solo Napoli, Roma e Como“, escludendo il Milan. Infine, ha sostenuto che la difesa della Lazio è “molto più granitica” e che “alcuni giocatori” dell’attuale rosa rossonera “non sono da Milan”.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.