Braglia dopo Como Milan va contro Allegri: «Ottimo allenatore, ma non è un grande per questo motivo. Ieri la differenza l’ha fatta Maignan che ha parato»

HANNO DETTO

3 minuti ago

Braglia dopo Como Milan va contro Allegri nell’analisi del match vinto 3-1 dai rossoneri. Le parole dell’ex portiere che così giustificato i tre punti

Simone Braglia, ex portiere, è intervenuto nel corso della puntata del venerdì di Maracanà su TMW Radio, commentando la vittoria in rimonta del Milan sul campo del Como e il dibattito riacceso tra giochisti e risultatisti.

Il successo rossonero per 3-1 al Sinigaglia ha diviso l’opinione pubblica: da una parte l’efficacia del Milan, capace di segnare tre gol con appena quattro tiri nello specchio; dall’altra il Como, padrone del possesso e più propositivo, ma poco concreto sotto porta. Un tema centrale della trasmissione, sul quale Braglia ha offerto una lettura netta, soffermandosi sui singoli e sui limiti strutturali delle due squadre.

IL RUOLO DECISIVO DI MAIGNAN«La differenza l’ha fatta Maignan che ha parato. Ha fatto tre interventi da urlo, con un portiere normale quelle tre azioni sono gol».

Secondo l’ex portiere, la prestazione di Mike Maignan è stata determinante per indirizzare la partita, rendendo evidente quanto il peso del portiere possa incidere nel calcio moderno.

IL COMO TRA GIOCO E LIMITI«Anche lo scorso anno il neo di Fabregas è stata una difesa non proprio impenetrabile. La difesa però quest’anno non ha mai sofferto in maniera eclatante. È una squadra che le manca solo il finalizzatore. Il difetto vero è dovuto a una mancanza di esperienza, dovuta alla giovane età. È una squadra che se acquisisce quella esperienza e concretezza dietro e davanti, può diventare una mina vagante pericolosa».

Braglia ha riconosciuto la qualità della proposta del Como di Cesc Fabregas, ma ha evidenziato come inesperienza e scarsa concretezza restino i veri ostacoli per trasformare il gioco in risultati.

IL MILAN E IL LIMITE CONTRO LE MEDIO-PICCOLE«Il Milan se non esce dal guscio anche con le squadre medio-piccole, farà fatica a lottare per lo Scudetto».

Infine, una valutazione netta anche su Massimiliano Allegri.

IL GIUDIZIO SU ALLEGRI«Allegri? È un ottimo allenatore ma non un grande, perché non ha vinto a livello internazionale».

