Braglia dopo Como Milan va contro Allegri: «Ottimo allenatore, ma non è un grande per questo motivo. Ieri la differenza l’ha fatta Maignan che ha parato»

Braglia dopo Como Milan va contro Allegri nell’analisi del match vinto 3-1 dai rossoneri. Le parole dell’ex portiere che così giustificato i tre punti

Simone Braglia, ex portiere, è intervenuto nel corso della puntata del venerdì di Maracanà su TMW Radio, commentando la vittoria in rimonta del Milan sul campo del Como e il dibattito riacceso tra giochisti e risultatisti.

Il successo rossonero per 3-1 al Sinigaglia ha diviso l’opinione pubblica: da una parte l’efficacia del Milan, capace di segnare tre gol con appena quattro tiri nello specchio; dall’altra il Como, padrone del possesso e più propositivo, ma poco concreto sotto porta. Un tema centrale della trasmissione, sul quale Braglia ha offerto una lettura netta, soffermandosi sui singoli e sui limiti strutturali delle due squadre.

IL RUOLO DECISIVO DI MAIGNAN – «La differenza l’ha fatta Maignan che ha parato. Ha fatto tre interventi da urlo, con un portiere normale quelle tre azioni sono gol».

Secondo l’ex portiere, la prestazione di Mike Maignan è stata determinante per indirizzare la partita, rendendo evidente quanto il peso del portiere possa incidere nel calcio moderno.

IL COMO TRA GIOCO E LIMITI – «Anche lo scorso anno il neo di Fabregas è stata una difesa non proprio impenetrabile. La difesa però quest’anno non ha mai sofferto in maniera eclatante. È una squadra che le manca solo il finalizzatore. Il difetto vero è dovuto a una mancanza di esperienza, dovuta alla giovane età. È una squadra che se acquisisce quella esperienza e concretezza dietro e davanti, può diventare una mina vagante pericolosa».

Braglia ha riconosciuto la qualità della proposta del Como di Cesc Fabregas, ma ha evidenziato come inesperienza e scarsa concretezza restino i veri ostacoli per trasformare il gioco in risultati.

IL MILAN E IL LIMITE CONTRO LE MEDIO-PICCOLE – «Il Milan se non esce dal guscio anche con le squadre medio-piccole, farà fatica a lottare per lo Scudetto».

Infine, una valutazione netta anche su Massimiliano Allegri.

IL GIUDIZIO SU ALLEGRI – «Allegri? È un ottimo allenatore ma non un grande, perché non ha vinto a livello internazionale».

