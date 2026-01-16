Pellegatti si schiera: «Insulti dopo Como Milan? Ecco qual è la mia posizione. Questa squadra ci sta regalando un campionato emozionante, io non ho mai fatto questo!»

Pellegatti si schiera dopo le polemiche tra calcio moderno e risultatisti prendendo posizione in merito agli insulti a squadra ed Allegri

Carlo Pellegatti, giornalista e storica voce del Milan, ha commentato sui suoi canali social la vittoria per 3-1 dei rossoneri sul campo del Como, prendendo posizione in modo netto sul clima che si respira attorno alla squadra di Massimiliano Allegri dopo una gara combattuta e vinta con carattere.

Il successo ottenuto al Sinigaglia, sotto la pioggia e al termine di una partita tutt’altro che semplice, ha riportato il Milan al secondo posto in classifica. Un risultato che, secondo Pellegatti, merita riconoscenza e sostegno, soprattutto per l’atteggiamento mostrato dalla squadra. Nel suo intervento, il giornalista ha voluto distinguere in modo chiaro tra due modi opposti di vivere il tifo rossonero, elogiando chi ha scelto di applaudire e criticando chi ha reagito con durezza nonostante la vittoria.

IL SOSTEGNO AI TIFOSI CHE APPLAUDONO – «Io STO con quei tifosi del Milan che alla fine della partita, sotto la pioggia, hanno applaudito i Ragazzi, che hanno lottato, sofferto e vinto, che sono secondi in classifica. Quei tifosi che poi hanno cantato: “Forza lotta vincerai!”».

LA CRITICA AGLI INSULTI E ALLE POLEMICHE – «Io NON STO con i milanisti che urlano, ai loro giocatori e a Max Allegri: “VERGOGNA!”, dopo una partita da Ragazzi della Via Paal. Con quelli che scrivono oppure dicono di VERGOGNARSI di questo Milan, che ci sta regalando un campionato emozionante! Io non mi sono mai VERGOGNATO del nostro caro vecchio Milan!!!».

