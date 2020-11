Bosnia-Italia, Donnarumma ancora portabandiera rossonero: le probabili

Bosnia-Italia, questa sera la gara che vale l’accesso alle final four per la squadra di Mancini guidata ora da evani. Donnarumma titolare

Bosnia-Italia, questa sera la gara che vale l’accesso alle final four per la squadra di Mancini guidata ora da Evani. Donnarumma titolare, non compare invece Tonali tra gli undici in campo scelti da Evani, in panchina con lui si accomoderanno i compagni di squadra Calabria e Romagnoli per quanto riguarda il Milan. Andiamo a vedere le probabili formazioni secondo goal.com.

BOSNIA (4-3-3)- Adilovic; Todorovic, Hadzikadunic, Sanicanin, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Krunic; Visca, Hadzic, Gojak.

ITALIA (4-3-3)- Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne.